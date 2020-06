Sky – Youth League, buone notizie per gli uomini di Madonna: vicino il ripescaggio dell’Inter

Potrebbero arrivare buone notizie in casa Inter. Come riportato da Sky Sport, infatti, tra mercoledì e giovedì sono previste delle novità per la Primavera nerazzurra allenata da Armando Madonna. E’ in vista il ripescaggio nella Youth League dei ragazzi dell’Inter, che si erano autoesclusi dalla competizione prima della gara contro lo Stade Rennais, per via dell’emergenza Coronavirus. Il match contro la squadra francese, avrebbe portato i giovani nerazzurri, in caso di vittoria, ai quarti di finale della competizione.

Il bel gesto della squadra di Madonna ora potrebbe essere ricompensato dall’Uefa, con il ripescaggio della squadra che continuerebbe così la scorsa per la Youth League. L’azione compiuta dall’Inter, infatti, è stata apprezzata dagli organi competenti, visto poi la diffusione della pandemia che ha bloccato il calcio in ogni Paese.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!