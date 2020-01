Slitta la firma di Spinazzola con l’Inter: ritardi nei test fisici, l’ufficialità arriverà domani

Non è ancora giunta la firma di Leonardo Spinazzola con l’Inter. L’esterno, in arrivo dalla Roma in merito all’affare che vestirà Politano di giallorosso, non è stato ancora ufficializzato da parte del club nerazzurro. Il tutto nonostante le visite mediche svolte questa mattina e che, di fatto, lo hanno definitivamente avvicinato alla Beneamata, in attesa del nero su bianco.

Il motivo della mancata firma è relativo infatti al completamento dei test fisici da parte del calciatore che verranno completati solo nella giornata di domani ad Appiano Gentile. A riportarlo è infatti SportMediaset che ripercorre così la giornata di Spinazzola. Atterrato alle 10 a Linate, il calciatore si è poi diretto all’Istituto Humanitas dove ha svolto parte delle visite. Dopo pochi minuti è arrivata l’idoneità dal Coni, ma per la firma definitiva i nerazzurri dovranno aspettare la giornata di domani quando il giocatore completerà i test fisici e si legherà all’Inter.

