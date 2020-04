SM – Anche l’Inter smentisce il sogno Messi, ma qualcosa sotto c’è: due scenari all’orizzonte

Ieri, Lionel Messi ha smentito pubblicamente le voci che lo volevano accostato all’Inter definendola “fake news” attraverso il suo profilo Instagram. Certo smentite di questo tipo lasciano sempre il tempo che trovano ed è difficile pensare che qualche segnale nerazzurro non ci sia dopo le parole di Massimo Moratti dei giorni scorsi.

Come riporta anche Sport Mediaset, l’ex patron nerazzurro ha definito Messi un sogno non più proibito per l’Inter, ipotizzando anche uno scambio con Lautaro Martinez. Anche dai nerazzurri sono arrivate smentite e questo per due possibili motivi: non illudere i tifosi e evitare di far saltare una trattativa che va condotta per forza a fari spenti.

La dirigenza sta verificando la forbice di possibilità di trattare con il campione argentino, specie ora che i rapporti tra Messi e la dirigenza spagnola sono ai minimi storici. L’Inter è pronta a fare la sua mossa e tentare il colpo, garantendoli un ingaggio monstre da 30 milioni di euro. Anche Messi deve fare però la sua parte, cioè staccarsi definitivamente dal Barcellona.

