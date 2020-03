SM – Coppa Italia, Napoli-Inter a rischio: rinvio o porte chiuse per la semifinale di ritorno

Il calcio italiano ed in generale tutto il Paese è in forte confusione per l’emergenza Coronavirus che ha portato più di 2000 contagi in Italia. Inevitabilmente tutto questo ha influenzato lo sport ed il calcio creando caos. Ieri è stato deciso il rinvio di Juventus-Milan per salvaguardare la salute pubblica del tifosi ma oggi, dopo l’ufficialità delle misure di sicurezza adottate dal Governo, è a rischio anche l’altra semifinale, quella del San Paolo tra Napoli ed Inter.

Il match – riporta Marco Barzaghi di Sport Mediaset – è a rischio rinvio o comunque di essere disputato a porte chiuse. L’emergenza aumenta ed ancora oggi non esiste una linea guida che possa far star sereni le società.



