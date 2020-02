SM – Il rientro di Handanovic può slittare ancora: ecco quando rientrerà in campo

Sembra molto più serio del previsto l’infortunio accorso a Samir Handanovic due settimane fa: il capitano dell’Inter ha infatti saltato le ultime due giornate di campionato contro Udinese e Milan per un infortunio al mignolo della mano. Il numero 1 nerazzurro era in dubbio per il derby giocato domenica scorsa contro i rossoneri ma alla fine non è stato rischiato ed al suo posto è sceso in campo Daniele Padelli così come alla Dacia Arena di Udine.

Se all’inizio non sembrava nulla di grave, le visite mediche svolte da Emiliano Viviano nella giornata di ieri hanno fatto scattare un piccolo allarme: quando tornerà Handanovic? Secondo Sport Mediaset il portiere ex Sampdoria si sta allenando con l’Inter perché le condizioni del portiere sloveno preoccupano, tanto che dovrebbe tornare per la sfida del 1 marzo contro la Juventus a Torino. Uno stop dunque molto più lungo di quanto previsto e la società vuole cautelarsi in vista del mese di febbraio ricco di impegni decisivi come Europa League e Coppa Italia.



