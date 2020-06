SM – Inter, 11 giorni fatali: Conte ora riflette e punta l’Europa League

Prima l’eliminazione in Coppa Italia, poi la serata storta di San Siro contro il Sassuolo. L’Inter, come evidenziato dall’edizione odierna di Sport Mediaset, fa i conti con un bilancio stagionale che pare allontanarsi da quelli che erano stati fissati come obiettivi stagionali da parte della società interista. La distanza dalla vetta, dopo l’iniziale ottimismo in vista della ripresa, si fa considerevole ed in soli 11 giorni la Beneamata ha visto ancor più in salita il suo percorso tra campionato e coppa.

Resta apertissima solo la strada che porta, invece, all’Europa League. Il trofeo internazionale è sempre a portata di mano e potrebbero bastare infatti quattro partite giocate al massimo per arrivare in fondo e tornare a vincere, a quasi dieci anni di digiuno in termini di trofei. Conte non ha un ottimo rapporto con l’Europa: spicca, tra le avventure, solo la semifinale raggiunta contro il Benfica dopo lo scivolone in Champions della sua Juventus. L’occasione è però ghiotta per entrambi e la seconda competizione europea rischia di trasformarsi nella grande priorità interista. Mirino sul cammino internazionale, aspettando però la resa dei conti in Serie A.

