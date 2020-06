SM – Inter-Brescia, novità di formazione: Eriksen verso la panchina, scalpita Sanchez

Prime indicazioni di formazione per l’Inter, aspettando il match in programma domani alle 19.30 contro il Brescia a San Siro. In base alle indicazioni diffuse da Sport Mediaset infatti, Antonio Conte dovrebbe ridisegnare l’assetto dei nerazzurri, confinando Christian Eriksen in panchina dopo gli ultimi incontri tra luci ed ombre vissuti in Serie A.

“Eriksen in riserva – racconta Marco Barzaghi – dovrebbe rifiatare: al suo posto potrebbero giocare Sanchez o Borja Valero con ritorno al 3-5-2 classico. In difesa Bastoni rimanda Godin in panchina mentre a centrocampo ci sono buone speranze per rivedere Brozovic insieme a Barella, con Moses e Young esterni ed in attacco Lukaku e Lautaro”. Questo il ritratto di formazione tracciato da Sport Mediaset in merito alle ultime di formazione sui nerazzurri. Eriksen verso la panchina in vista di Inter-Brescia, aspettando l’assalto ai tre punti.

