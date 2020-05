SM – Inter, slitta la ripresa degli allenamenti: priorità ai controlli medici

Non sarà la giornata di domani quella che sancirà il ritorno ad Appiano Gentile dei calciatori dell’Inter. Come aveva comunicato il club ieri sera, a partire da domani avrebbe dovuto dare il permesso ai calciatori della prima squadra di utilizzare i campi del Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile per svolgere attività motoria a carattere individuale, in maniera comunque facoltativa. Prima, però, la società vorrà portare a termine tutti i controlli medici prima di dare il definitivo via libera.

Come annunciato da pochissimi minuti su Twitter dal giornalista di SportMediaset Marco Barzaghi, infatti, il rientro dei calciatori presso il centro di Appiano Gentile slitterà a questo punto a mercoledì. Tutti i giocatori dell’Inter, nonostante fin qui non si sia verificato alcun caso di positività al coronavirus all’interno dello spogliatoio nerazzurro, dovranno eseguire tutti i controlli medici del caso prima di ottenere il placet per accedere alla Pinetina.

