SM – Lautaro-Barcellona, nessuna trattativa al momento. E la clausola rimane l’unica via

Barcellona-Lautaro, discorsi già avviati? No. O almeno questo è quello che filtra da via della Liberazione a Milano. Come riportato da Sport Mediaset, l’Inter avrebbe fatto sapere che non c’è nessuna trattativa tra l’attaccante argentino ed il club spagnolo. Infatti, nonostante le molte voci di mercato, Beppe Marotta e Steven Zhang non avrebbero nessuna intenzione di lasciar partire il giocatore.

L’emittente ha spiegato inoltre come la clausola rescissoria da 111 milioni che pende sulla testa del Toro spaventi ormai molti club che, vista la situazione d’emergenza, non possono più permettersi spese folli come questa. La stessa clausola però, rimane al momento l’unica via per strappare Lautaro dalle braccia dell’Inter.

