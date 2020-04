SM – Lautaro-Griezmann, nessuna conferma. Ma l’Inter provoca il Barcellona: “90 milioni e due giocatori!”

Tiene banco in Spagna e sui quotidiani italiani l’intreccio di mercato tra Inter e Barcellona che coinvolgerebbe uno scambio tra Lautaro Martinez e Antonine Griezmann. A riguardo ne ha parlato anche Sport Mediaset, riferendo come non ci siano conferme sulla trattativa.

Il talento francese guadagna 17 milioni all’anno, uno scoglio troppo grosso per i nerazzurri, che nel frattempo si guardano attorno sapendo che per il Toro potrà scatenarsi un’asta milionaria visto l’interesse anche di Chelsea e Manchester City. In poche parole, Marotta e Ausilio vogliono monetizzare al massimo la partenza dell’argentino. Per questo il Barcellona, oltre al prestito di Griezmann, dovrebbe inserire nel pacchetto anche un assegno corposo da almeno 90 milioni ed il cartellino di Vidal, vecchio pallino di Antonio Conte.

Una provocazione, quest’ultima, dovuta soprattutto al forte pressing mediatico dei giornali spagnoli che orbitano attorno al pianeta Barca

