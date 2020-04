SM – Lautaro-Inter, prove tecniche di rinnovo: la clausola e le cifre, i dettagli

I giocatori nerazzurri che si trovano all’estero non rientreranno a Milano prima di Pasqua. A riportarlo è Sport Mediaset, che spiega come l’Inter non abbia ancora richiamato i sette giocatori partiti e che probabilmente rientreranno solo dopo metà mese. Inoltre dovranno sottoporsi ad altre due settimane di quarantena proprio perché arrivano da stati esteri. Tra questi non c’è Lautaro Martinez, che proprio per questo motivo (e per il bel legame con Milano) ha deciso di non partire e trascorrere l’emergenza in Italia.

Come riporta l’emittente, il suo procuratore sta cercando di battere cassa per ottenere un importante aumento di stipendio: “L’Inter sta lavorando ad un rinnovo di contratto da 4 milioni e mezzo a stagione con ingaggio triplicato ma senza la clausola da 111 milioni. Zhang e Marotta per sedersi al tavolo col Barcellona vogliono prima di tutto un ricco assegno da almeno 90 milioni, poi possono anche accettare di inserire un giocatore da scambiare. È il motivo per cui sembra sempre più probabile che Lautaro resti all’Inter”.



