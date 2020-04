SM – Stop definitivo Serie A: due le ipotesi percorribili

E’ ancora caos sull’eventuale ripresa della Serie A dopo lo stop forzato per l’emergenza Covid-19. Gli allenamenti delle squadre potranno riprendere il 18 maggio ma non c’è ancora un piano ben definito per tornare in campo.

Come riporta Sportmediaset la Lega Calcio è al lavoro e spinge per una ripresa ma cosa succederebbe se la Serie A non dovesse tornare? Le ipotesi di cui di parla sono sostanzialmente due: la prima prevede lo scudetto non assegnato ed il prossimo campionato a 22 squadre. Dunque nessuna retrocessione e le prime due squadre in classifica in Serie B (Benevento e Crotone) saranno automaticamente promosse. La seconda ipotesi invece prevede la prossima Serie A sempre a 20 squadre, con dunque le ultime in classifica che saranno retrocesse.



