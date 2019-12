SM – Vidal si è promesso a Conte, ora serve uno strappo netto. E l’Inter ha l’offerta pronta

L’Inter ha ripreso ieri gli allenamenti, ed in gruppo sono tornati anche Alexis Sanchez e Nicolò Barella. Nonostante i loro rientri però, la società e al lavoro per dare ulteriori rinforzi ad Antonio Conte, ed il nome in cima alla lista è quello di Arturo Vidal. Il centrocampista resta il primo obiettivo per la dirigenza, che deve cercare l’apertura del Barcellona dopo la denuncia del giocatore per i mancati bonus

Come riportato da Sport Mediaset poco fa, Vidal si è promesso all’Inter e a Conte, anche se Bartomeu e Valverde vorrebbero bloccare la sua uscita. Per questo motivo l’Inter è pronta ad alzare l’offerta sul piatto per strappare una cessione definitiva arrivando a toccare quota 15 milioni.

