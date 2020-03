Smentita dalla Spagna: nessun incontro tra Real Madrid e Inter per discutere il taglio di stipendi

La smentita arriva direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riportato dall’agenzia EFE infatti, il Real Madrid non sarebbe in contatto con l’Inter per una discussione relativa al taglio degli stipendi dei calciatori. Nelle scorse ore, come informano dalla Spagna, sarebbe circolata la notizia relativa al possibile coinvolgimento dei nerazzurri in un faccia a faccia con i Blancos per la drastica riduzione degli stipendi relativi ai mesi che vanno da marzo a giugno.

Come informano da EFE inoltre, il club blanco è fiducioso relativamente alla ripresa della stagione nel mese di marzo. Anche per questo motivo non c’è stata nessuna discussione relativa al taglio degli stipendi, come riportato erroneamente nei giorni scorsi in Italia. Nessun incontro tra Real Madrid e Inter per valutare la posizione dei calciatori.

