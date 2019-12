Sneijder annuncia la partita d’addio, tanti gli ex nerazzurri che parteciperanno: i nomi

Il 3 giugno 2020 l’ex centrocampista dell’Inter Wesley Sneijder darà il suo addio al calcio con una grande festa, in cui ci sarà ovviamente una partita di calcio, a cui parteciperanno tanti dei suoi ex compagni. “Sarà una partita tra una squadra nazionale olandese e una squadra di giocatori con cui ho giocato insieme in Olanda, Spagna, Italia e Turchia”, così spiega l’olandese durante un’intervista rilasciata al Telegraaf in cui anticipa la presenza di tanti ex compagni dell’Inter del Triplete: “Julio Cesar, il capitano Javier Zanetti e Samuel Eto’o, Cristian Chivu, Marco Materazzi, Dejan Stankovic, Esteban Cambiasso e Diego Milito partecipano tutti”.

Sneijder ha poi parlato della sua carriera: “Solo ora mi rendo conto di ciò che i miei compagni di squadra e io abbiamo fatto con l’Olanda e nei miei club. Sono ancora amato da molti fan di Ajax, Real Madrid, Inter e Galatasaray. E il fatto che molti ex compagni di squadra non ci abbiano pensato un secondo e abbiano immediatamente promesso di esserci è bello per me”.

Parlando della sua vita una volta terminata la carriera da professionista, anticipa la presenza di un allenatore “Special”: “Io mi sono preso una pausa dall’allenamento, ma nel nuovo anno mi allenerò al massimo per la mia gara d’addio. Voglio essere in ottima forma al calcio d’inizio. Devo, perché José è esigente e mi metterà in panchina. Ha proseguito poi parlando dell’allenatore portoghese: “Mourinho è il miglior allenatore del mondo. Gli piace vedere vecchi amici. Abbiamo ancora il gruppo Inter su Whatsapp dal 2010 e parliamo molto tra di noi.”

