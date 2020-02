Social – Adriano compie 38 anni, il messaggio di Gabigol: “Auguri imperatore della nazione!”

Non si sono sprecati da ogni parte del mondo gli auguri per il 38esimo compleanno di Adriano, ex Imperatore brasiliano dell’Inter. Anche Gabigol, ex attaccante dell’Inter e ora di proprietà del Flamengo, ha voluto rendere omaggio al suo idolo di sempre: “Auguri idolo. Imperatore della nazione!”.

Gabigol avrebbe voluto emulare la carriera in maglia nerazzurra di Adriano ma la sua avventura all’Inter è durata solo pochi mesi e non ha di certo rispettato le aspettative. Nell’ultima finestra invernale di calciomercato, la dirigenza della Beneamata ha formalizzato il sui passaggio definitivo al Flamengo.

Ecco il post:

