Social – L’Ajax celebra Eriksen: la top ten dei gol più belli in Eredivisie

“Posso calciarlo? Sì, puoi…”. Usa questa frase il profilo ufficiale Twitter dell’Ajax per celebrare Christian Eriksen con i suoi dieci gol più belli con la maglia dei Lancieri. Il calciatore danese ha disputato quattro stagioni con la maglia dei biancorossi, vestendola tra il 2009 e il 2013. In totale, Eriksen ha giocato 113 partite di Eredivisie mettendo a segno 25 reti (162 presenze e 32 reti, invece, in tutte le competizioni), dieci delle quali sono ora sintetizzate in questo video.

Quella all’Ajax è stata una scuola fondamentale per il centrocampista classe 1992, che nel 2013 si sarebbe trasferito al Tottenham dettando legge in Premier League per sette anni con la maglia degli Spurs, imponendosi come uno dei migliori profili del campionato pur non portando mai a casa trofei. Poi, nello scorso mese di gennaio, il passaggio all’Inter, l’ambientamento e lo stop per coronavirus: ora, la ripresa è stata forse più amara del previsto, e qualcuno già lo mette in discussione. Starà a lui replicare anche a Milano i numeri delle passate esperienze.

