Social – Allenamento in compagnia: Sanchez palleggia e scherza con i cani

Allenamento in compagnia per Alexis Sanchez. L’attaccante dell’Inter ha infatti scelto di postare su Instagram un video in cui palleggia insieme ai suoi due cagnoloni. Prima qualche scatto tra gli alberi, poi il miglior sottofondo musicale per qualche palleggio con i suoi due amici a quattro zampe. “Allenamento a casa” ha scritto il centravanti cileno, seguito dall’ormai famosissimo hashtag #iorestoacasa utilizzato ormai ovunque, soprattutto sui social.

Questo, nel dettaglio, il post pubblicato da Alexis Sanchez.