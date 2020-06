Social – Allenamento al Meazza, la gioia di Antonio Candreva: “Felice di essere tornato a casa!”

L’Inter si avvicina al ritorno della Serie A, con i nerazzurri che ospiteranno la Sampdoria domenica 21 alle 21:45. In vista della sfida ai blucerchiati, Antonio Conte ha deciso di far allenare i suoi a San Siro, per far riprendere confidenza con il manto erboso del Giuseppe Meazza: anche Antonio Candreva, tra gli altri, ha espresso la sua felicità su Instagram.

Ecco il post dell’ex Lazio, che ha commentato così il ritorno alla Scala del Calcio: “Felice di essere tornato a casa!”.