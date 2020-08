Social – Altro messaggio di Steven Zhang: “Stasera divertiamoci, ma sempre in sicurezza”

Dopo quello diretto ai tifosi per caricarli e ringraziarli, oggi il presidente dell’Inter Steven Zhang ha voluto mandare un altro messaggio relativo alla partita di stasera tra Siviglia ed Inter. L’appuntamento – una finale di Europa League – è importantissimo, ma il presidente ha voluto ribadire quanto sia importante rispettare ancora le regole del distanziamento sociale, in quanto la pandemia da Covid-19 è ancora in corso. “A tutti i tifosi interisti del mondo: stasera è un momento importantissimo. Ci divertiremo durante la partita, ma allo stesso tempo state al sicuro!”.

Ecco qui di seguito il videomessaggio.