Social – Ansu Fati resta a casa e suo fratello indossa la maglia di Lukaku

L’emergenza Coronavirus colpisce anche la Spagna. La città è deserta e il Governo ha deciso di adottare misure simili a quelle italiane. La Liga si è fermata e anche Ansu Fati è a casa, in quarantena, come tutti i cittadini italiani, spagnoli e in altre nazioni del mondo. Il calciatore del Barcellona ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con i suoi fratelli a giocare alla Play Station.

I tre indossano tre maglie di calciatori: Ansu Fati indossa la maglia di Sancho del Borussia Dortmund, suo fratello più piccolo indossa la maglia proprio di Fati, mentre l’altro fratello indossa la maglia di Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter. Questo il messaggio lanciato: “Tanto incoraggiamento in questi giorni difficili per tutti, ma è tempo di seguire le raccomandazioni delle autorità e del personale sanitario“.