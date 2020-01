Social – Asamoah si carica per il ritorno in campo: “Non smettere mai di andare avanti”

Kwawdo Asamoah è da tempo lontano dai campi di giochi a causa di un problema al ginocchio che lo ha tormentato. Il ghanese oggi ha svolto la partitella con i compagni e si prepara a ritornare in campo, ma non si sa ancora quando. Il terzino dell’Inter ha postato una foto dell’allenamento di oggi per dimostrare a tutti che è pronto a ritornare a calcare l’erba di San Siro e dà la carica in vista del suo ritorno. La foto postata su Twitter recita: “Non smettere mai di andare avanti“, un incoraggiamento sia a sé stesso sia a chi tende ad arrendersi facilmente.

