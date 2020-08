Social – Atalanta fuori dalla Champions League, il commento di Perisic: “Rispetto”

Le semifinali erano ad un passo, ed invece non riesce l’impresa all’Atalanta che esce ai quarti di finale di Champions League a favore del Paris Saint Germain. I parigini ribaltano il vantaggio firmato da Mario Pasalic al 90′ ed al 93′ e passano il turno.

Al termine del match l’ex giocatore dell’Inter – ed ora in forza al Bayern Monaco – Ivan Perisic ha pubblicato su Instagram una foto complimentandosi con l’Atalanta per la stagione appena finita ed in particolare con i suoi amici Ilicic, Pasalic, Zapata e Gomez: “Respect” il commento del croato. Ecco la foto:

