Social – Balotelli difende Lukaku: “Non provate ad attaccarlo! Ha trascinato l’Inter”

Romelu Lukaku croce e delizia. Se vogliamo commentare la prova di Big Roma ieri sera contro il Siviglia sono le parole più adatte. Prima la cavalcata con cui si guadagna il rigore e la trasformazione impeccabile raggiungendo Ronaldo a quota 34 gol alla prima stagione. Poi si procura la punizione con la quale Godin trova il 2-2.

Nel secondo tempo però ha la grandissima chance di riportare l’Inter in vantaggio, ma dopo una corsa di 50 metri spara su Bounou, poteva essere la giocata decisiva. Infine – solo per sfortuna – devia la palla di Diego Carlos in porta per il 3-2. Sul suo account Instagram Mario Balotelli difende Lukaku:

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<