La prima volta non si scorda mai: Roberto Mancini ha chiamato Alessandro Bastoni in Nazionale e il difensore interista ha mostrato tutta la sua felicità con una foto su Instagram. Poche parole, anzi una sola: “Proud”, orgoglio, con la bandiera italiana accanto.

La grande crescita di Bastoni nel finale di stagione non è passata inosservata al ct della Nazionale che non ha potuto far altro che includerlo nella lista dei convocati per i prossimi impegni.

