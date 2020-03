Social – Bastoni, gli auguri all’Inter per i 112 anni: “Orgoglioso di indossare questi colori”

Giorno speciale per l’Inter, che compie oggi 112 anni di storia: Alessandro Bastoni, con un post sul proprio profilo Instagram si unisce agli auguri per la squadra nerazzurra. Il giovane difensore rappresenta sicuramente una delle rivelazioni di questa stagione, tanto da aver scavalcato posti nelle gerarchie di Antonio Conte, che lo considera a tutti gli effetti un titolare. Il classe ’99 firmerà in estate un adeguamento di contratto: attualmente guadagna circa 300 mila euro, ma la società di Viale della Liberazione triplicherà il suo ingaggio.

L’ex difensore dell’Atalanta ha diversi estimatori, soprattutto all’estero. Si è parlato, nelle scorse settimane, di un interesse reale del Manchester City, che lo ha fatto seguire da diversi scout, ma anche di una presunta richiesta di informazioni da parte del Barcellona. Conte e l’Inter, però, puntano tantissimo su di lui, che sembra felicissimo della sua esperienza in nerazzurro. Questo il messaggio del difensore per celebrare il compleanno della società: “Orgoglioso di indossare la maglia nerazzurra e far parte di questo magnifico club! Tanti auguri Inter”.