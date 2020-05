Social – Bastoni, parole al miele per Lautaro: “Fa gol al primo tocco!”

Ricordo da avversario per Alessandro Bastoni. In una storia su Instagram infatti, il difensore nerazzurro ha scelto di condividere una fotografia dello scorso anno, quando ha indossato la maglia del Parma ed ha affrontato l’Inter in campionato. Lo scatto diffuso sui social lo ritrae con un attuale compagno di tutto rispetto, ovvero Lautaro Martinez.

“Quando sei un difensore e pensi a come fermare Lautaro Martinez che al primo tocco la insacca, ma poi ti ricordi che quest’anno ce l’hai in squadra”. Questo il messaggio pubblicato da Alessandro Bastoni su Instagram: parole al miele da parte del difensore dell’Inter per il suo compagno in nerazzurro, protagonista delle recenti voci di mercato. Questo invece lo scatto pubblicato dal calciatore.



