Social – Bastoni regala la maglia a tre tifosi: “Ogni piccolo gesto può donare un sorriso”

Alessandro Bastoni in un momento difficile per l’Italia e per il mondo intero a causa del Covid-19 ha deciso di regalare una piccola gioia a tre suoi tifosi. Sul suo account Instagram infatti il difensore dell’Inter ha aperto un contest per i fan: chi commenterà parteciperà all’estrazione che porterà ad avere in regalo la sua divisa autografata.

L’ex Parma ha commentato: “In un momento così delicato per tutti noi, ogni piccolo gesto può regalare un sorriso”. Ecco, di seguito, il post: