Social – Bastoni si gode il relax: sul Lago di Garda è in dolce compagnia

E’ uno dei protagonisti dell’Inter in questo finale di stagione, dando prova di grande talento e successo in prospettiva. Alessandro Bastoni è diventato un titolare fisso nella difesa nerazzurra, godendo della forte stima di Antonio Conte nei suoi confronti. Dopo aver giocato l’ultima partita lunedì contro il Getafe, vinta per 2 a 0 e in attesa della prossima, il difensore si gode dei momenti di relax in dolce compagnia.

Attraverso il proprio profilo Insatgram, Bastoni ha postato una foto che lo ritrae in completo relax a bordo di una barca al largo del Lago di Garda. Il centrale nerazzurro, in attesa della gara di Europa League di lunedì, abbraccia la sua bellissima fidanzata e si gode degli attimi di vacanza sotto il sole italiano.