Social – Biasin su Conte: “Ieri deludente, oggi da scudetto?”

È noto per i suoi tweet ironici e anche molto coinvolgenti nel mondo nerazzurro e non solo. Fabrizio Biasin commenta così su Conte e soprattutto su coloro che gli chiedano commenti sul suo operato: “Fino a ieri si parlava di un Conte deludente, oggi si parla di un Conte da scudetto. Mi chiedono “Cos’è cambiato in Conte?”. Mi viene da rispondere “In Conte non è cambiato niente, al limite cos’è cambiato in voi!”. Molto diretto il giornalista, che giustamente difende l’allenatore interista dalle critiche passate, spiegando come non sia cambiato nulla.

