Social – Biasin furioso: “Campionato definitivamente rovinato! Piuttosto rinviate tutta la giornata”

Sono state numerose e turbolente le reazioni sui social da parte dei tifosi dopo la notizia ufficiale del rinvio di cinque gare di Serie A per la 26esima giornata. Ovviamente, far saltare un match importante come Juventus-Inter a così poche ore e senza alcun tipo di preavviso, ha scatenato polemiche funeste. In ogni caso, la decisione è già stata presa e diffusa anche sui canali ufficiali dei club coinvolti.

Tra queste numerose reazioni, va segnalato anche il tweet del noto giornalista di fede nerazzurra, Fabrizio Biasin, che ha ritenuto inspiegabile rinviare solamente cinque partite, consentendo alle altre il regolare svolgimento, andando a compromettere il prosieguo del campionato. Questo il suo pensiero: “Piuttosto rinviate tutta la giornata, così significa rovinare definitivamente il campionato”.

