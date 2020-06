Social – Il Borussia Dortmund saluta Hakimi: “Grazie, Achraf!”

Dopo il saluto di Achraf Hakimi al Borussia Dortmund, si invertono le parti. I gialloneri, infatti, tramite i propri canali social, hanno voluto salutare e ringraziare il laterale destro marocchino, autore di 12 gol e 17 assist in 73 presenze negli ultimi due anni in Germania, augurandogli il meglio per il futuro della sua carriera.

