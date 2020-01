Social – Botta e risposta su Instagram tra Spinazzola e Politano: commenti al miele poi cancellati

Sono stati due tra i protagonisti dell’ultimo weekend, dentro e fuori dal campo. Matteo Politano da una parte, Leonardo Spinazzola dall’altra: i due esterni di Inter e Roma sono stati ad un passo dall’invertire le proprie maglie, salvo poi dover ritornare dai rispettivi allenatori. Nonostante il caos mediatico nato dopo lo scambio saltato, i due hanno infiammato anche i social.

Come riportato infatti da gianlucadimarzio.com, l’ex Atalanta e Juventus ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post con scritto: “Lasciamo parlare il campo. Grande vittoria. Grande prestazione. #GenoaRoma #AsRoma”. Tra i numerosi commenti è spuntato anche il nome di Matteo Politano che ha scelto di dedicare tre cuori all’esterno della Roma, poi eliminati visto il clamore mediatico creato dall’attaccante nerazzurro. Insieme a loro, anche le parole dell’agente Davide Lippi: “Spinazzola uomo vero giocatore super atleta fantastico orgoglioso di Rappresentarti Uniti per sempre”. Immancabile anche in questo caso la risposta di Politano che ha dedicato al procuratore tre cuori e la scritta “Sempre insieme”. Scambio saltato in chiave mercato ma botta e risposta al miele sui social tra i due protagonisti dello scorso weekend, con Inter e Roma costrette a rivisitare le proprie trattative.

Questo il post pubblicato su Instagram da Spinazzola.