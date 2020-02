Social – Brozovic capitano, la gioia di Mentana: “Sono suo tifoso dalla prima ora, è una consacrazione!”

Dopo la fascia al braccio nel derby contro il Milan di domenica sera, Marcelo Brozovic sarà capitano dell’Inter anche questa sera in Coppa Italia contro il Napoli vista la prolungata assenza di Samir Handanovic.

Una fascia al braccio che ha un sapore di consacrazione per un giocatore che fino a qualche anno fa sembrava essere sul piede di partenza per lasciare Milano. Dello stesso pensiero è anche Enrico Mentana, il diretto di La7 e noto tifoso interista, che ha commentato così il fatto sul suo profilo Instagram: “Scusate, ma sono un suo tifoso della prima ora (ed eravamo in pochi). E ora vedere la fascia di capitano e il gagliardetto pronti per lui mi sa di consacrazione, a 27anni”.