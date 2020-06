Social – Brozovic corre verso il recupero: i tifosi lo invocano

Alla vittoria di domenica scorsa contro la Sampdoria dell’ex Ranieri (2-1), non ha fatto seguito la gara ieri. Una partita pazza, quella con il Sassuolo, terminata con un pirotecnico 3-3. Sul match di ieri hanno influito sicuramente le tante assenze, soprattutto a centrocampo. Ecco allora che i tifosi invocano a gran voce il ritorno di Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato è fermo ai box per un problema muscolare accusato poco meno di una settimana fa. Il metronomo del centrocampo nerazzurro ha saltato sia la gara con i blucerchiati che quella di ieri. Contro il Parma, in programma domenica alle ore 21:45, potremmo però rivederlo in campo. Su Instagram, infatti, il 27enne ha pubblicato un post che lo ritrae correre sul tapis roulant. Una corsa che accende la speranza dei supporter nerazzurri, che hanno incitato Brozo a tornare quanto prima possibile.