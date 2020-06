Social – Brozovic è già ‘in sella’: lavoro in palestra per smaltire l’infortunio

Nel pomeriggio di ieri, una notizia comunicata dall’Inter sul proprio sito ha gelato improvvisamente tutti i tifosi nerazzurri. Dopo Stefano Sensi, il centrocampo interista ha perso anche Marcelo Brozovic. Il calciatore croato, elemento indispensabile per la mediana di Antonio Conte, è stato sottoposto ad esami strumentali dopo aver riscontrato un fastidio sospetto alla gamba sinistra durante la sessione di allenamento di ieri. L’esito degli accertamenti ha poi evidenziato un risentimento muscolare.

Niente allarmi, visto che non si tratta di uno stop tanto complicato come quello di Sensi. Brozovic, sicuramente assente stasera contro la Sampdoria e mercoledì contro il Sassuolo, dovrebbe rientrare a disposizione nel giro di 10 giorni. Nel frattempo il centrocampista croato si è subito messo al lavoro per bruciare le tappe – come si vede dall’immagine postata sulla cyclette nella palestra di Appiano Gentile – e vorrebbe già rientrare in campo domenica prossima, quando la formazione nerazzurra farà visita al Parma.