Social – Brozovic torna “Epic” e cambia look: su Instagram è biondo platino

Cambio netto di look per Marcelo Brozovic. Il centrocampista nerazzurro, come testimoniato attraverso uno scatto pubblicato tra le Instagram Stories, ha scelto infatti di cambiare totalmente la sua acconciatura. Biondo platino per il calciatore croato dell’Inter che ha optato per un sobrio “Baaaaaaaaammm!!!” di accompagnamento per raccontare la svolta a livello di capigliatura.

Novità alle quali i tifosi interisti erano già abituati: nel settembre del 2018 infatti Brozovic scelse di farsi biondo, scatenando l’ilarità dei suoi compagni in particolar modo sui social. Ora il croato ha deciso di sfruttare la quarantena per cambiare ancora, aspettando i flash dei fotografi. Questo, intanto, lo scatto pubblicato dal centrocampista.

