Social – Calciatrice contro il Getafe: “Il vostro calcio è vergognoso”. Pronta la replica del club e di Antunes: “Lavoriamo con rispetto”

Sarà il Getafe il prossimo avversario in Europa League dell’Inter. Una squadra, quella spagnola, che non si distingue per il bel gioco, e in molti se ne sono accorti. Tra questi anche la calciatrice del PSV Eindhoven Eli Sarasola che attraverso un tweet ha espresso il suo pensiero sugli spagnoli dopo la gara con l’Ajax: “Quello del Getafe non è calcio, è una vergogna”, ha scritto.

Il tweet non è passato inosservato, ed è stato proprio il Getafe a risponderle: “Grazie Eli, accettiamo la ‘critica costruttiva’ e continuiamo a lavorare con rispetto, umiltà e soprattutto rispettando le regole di questo bel gioco. Buona fortuna per la stagione!”. Al siparietto si è aggiunto anche il calciatore Vitorino Antunes, tesserato del club, che ha scritto: “Col calcio femminile in crescita e come professionista che sei cercando di essere rispettata dovresti imparare a rispettare e commentare in modo rispettoso! Il calcio è molto più che toccar palla. È un gioco di strategia e ognuno gioca con le sue armi”.

