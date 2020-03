Social – Caldirola: “Inter? Indimenticabile l’esordio in Champions. Samuel persona incredibile”

Protagonista di una stagione da record con il suo Benevento, Luca Caldirola attende la fine della quarantena ed il recupero dall’infortunio scherzando su Instagram con i suoi compagni e followers. L’ex calciatore nerazzurro, oggi in giallorosso, è finito ko per un’operazione alla mano ed attende dal divano di casa la fine dell’isolamento legato al Coronavirus.

Attraverso le domande poste dai suoi followers, l’ex difensore nerazzurro ha ricordato alcune parentesi alla Beneamata. “Il ricordo più bello della mia esperienza all’Inter? Sicuramente l’esordio in Champions League contro il CSKA”. Un fan, inoltre, gli chiede se da difensore ha avuto il piacere di conoscere Walter Samuel, anch’egli un ex nerazzurro: “Giocatore fantastico ma soprattutto persona incredibile”. Queste le parole di Luca Caldirola lasciate ad Instagram: il calciatore è tra i protagonisti del Benevento ed in giallorosso ha ereditato anche il soprannome di “Muro” dall’argentino.

