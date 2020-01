Social – Callegari: “Inter micidiale, Lukaku devastante. Napoli senza un vero leader”

Una grande prova dell’Inter apre il nuovo anno nerazzurro come meglio non si poteva. La doppietta di Romelu Lukaku e la rete liberatoria di Lautaro Martinez regalano nuovamente una vittoria al club interista che al San Paolo mancava dal lontanissimo 1997. Contro il Napoli di Gennaro Gattuso, i tre punti conquistati grazie all’1-3 fanno schizzare nuovamente l’Inter di Antonio Conte in cima alla classifica a pari punti con la Juventus.

Ecco l’analisi sulle due prestazioni, del telecronista di Dazn Massimo Callegari: “Inter micidiale, condizione atletica eccellente, Lukaku devastante. A Napoli non era tutta colpa di mister Ancelotti: squadra incompleta, nessun vero leader dopo gli addii di Reina-Albiol-Hamsik, acquisti sopravvalutati (Manolas) o finora deludenti (Lozano)”.

