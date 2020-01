Social – Cambiasso, Milito e Zanetti di nuovo insieme: “Grigliata in famiglia interista”

Esteban Cambiasso, Javier Zanetti e Diego Milito. Tutti insieme, come nell’Inter che ha scritto la storia. I tre argentini si sono ritrovati poche ore fa: non in campo bensì a tavola, condividendo l’asado tra ricordi e sorrisi. “Grigliata in famiglia…interista” ha scritto il Cuchu su Instagram per accompagnare la foto dei tre e delle rispettive consorti.

Tutti insieme a Buenos Aires per condividere l’asado. I tre argentini hanno scritto la storia dell’Inter in Italia e soprattutto in Europa, tra i trionfi in campionato e la storica annata del Triplete. Un trio che ha contribuito a far rinascere i nerazzurri nel mondo, marchiando a fuoco il Mondiale per Club ed un cammino che resterà per sempre impresso nella storia della Beneamata. Ancora una volta fianco a fianco, seppur lontano dal campo: Cambiasso, Zanetti e Milito si ritrovano e lo scatto è sin da subito un tuffo nei ricordi.