Social – Cambiasso: “Dieci anni fa il sogno. Il tempo passa, la storia rimane per sempre”

Come ci si poteva aspettare, nel decennale della conquista della Champions League da quella leggendaria notte di Madrid che consegnò all’Inter di José Mourinho il primo Triplete della storia per un club italiano, in molti tra tifosi illustri e celebri ex calciatori nerazzurri stanno ricordando con pensieri e immagini quel trionfo. Per ultimo, direttamente dal suo profilo Instagram, Esteban Cambiasso ha ripercorso il sogno realizzato.

Il centrocampista argentino è stato non solo uno dei protagonisti di quella cavalcata, ma uno dei calciatori più amati degli ultimi anni della storia del club. Questi i suoi ricordi sulla notte di Madrid suoi suoi social: “Dieci anni fa oggi, il SOGNO…Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato in quel magnifico percorso…il tempo passa, la storia rimane per SEMPRE”.