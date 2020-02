Social – Cambiasso torna ad Appiano Gentile: “Grazie a Conte e Zanetti per l’invito”

E’ stato un pomeriggio speciale in casa Inter quello di ieri, dove l’ex nerazzurro Esteban Cambiasso ha avuto modo di poter assistere da vicino al lavoro quotidiano che Antonio Conte svolge insieme alla squadra. L’ex centrocampista argentino è stato invitato ufficialmente dal tecnico leccese e da Javier Zanetti, come si può leggere dal suo post di ringraziamento pubblicato pochi minuti fa sul suo profilo di Instagram.

Una grande emozione per Cambiasso, che su quei campi ha trascorso buona parte della sua vita a correre ed allenarsi, al servizio di tecnici molto importanti. Dopo il ritiro, l’ex centrocampista, è tornato in Italia e lavora come opinionista per i match di Champions League su Sky Sport. Questo il post su Instagram: “Grazie mille Antonio Conte e Javier Zanetti per l’invito alla casa dell’Inter”.