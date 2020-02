Social – Cambiasso, Zanetti, Godin e Borja si godono il basket. E Lukaku: “Grazie per l’invito”

Poker di protagonisti nerazzurri ad un passo dal parquet dell’Armani Milano, impegnata contro l’Alba Berlin. Diego Godin, Borja Valero, Esteban Cambiasso e Javier Zanetti si godono l’Eurolega ma il loro compagno Romelu Lukaku non ci sta e commenta con ironia. “Grazie per l’invito” ha scritto l’attaccante belga, con il difensore uruguaiano che risponde col sorriso: “Ma Pupi mi aveva detto di averti chiamato”. Botta e risposta simpatico affidato ad Instagram da parte dei nerazzurri, come testimoniato dal post di Diego Godin.