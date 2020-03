Social – Candreva chiama a raccolta i tifosi: “Ne usciremo più forti di prima”

Passano i giorni e la Serie A non conosce ancora una data in cui poter fissare la ripartenza. Mentre l’Italia intera fa i conti con il Coronavirus, anche i calciatori sono costretti alla quarantena in casa, tra allenamenti e tempo libero. Antonio Candreva però non vede l’ora di tornare a giocare a San Siro, a correre spinto dal calore del suo pubblico e a far emozionare i tifosi interisti.

“Quanto mi manchi Inter. La voglia di tornare a giocare è tanta. E’ ancora presto, c’è bisogno di tempo… Ne usciremo tutti più forti di prima, quando sarà il momento giusto e quando, tutti insieme, avremmo vinto questa battaglia”. Scrive così Antonio Candreva su Instagram in un post che ricorda tutto l’affetto del calciatore per il suo pubblico, quello nerazzurro. Nel dettaglio, il post pubblicato dall’esterno interista, tra i protagonisti della Beneamata di Conte.