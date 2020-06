Antonio Candreva ha il mirino puntato verso la partita con il Parma, in programma domenica sera ed in cui l’Inter dovrà provare a superare la delusione dovuta al pareggio contro il Sassuolo. Il calciatore ha postato sul proprio profilo Instagram un’istantanea presa dall’allenamento odierno, in cui si mostra determinato in vista dei prossimi incontri.

