Social – Candreva: “Stiamo a casa, è l’unico modo per aiutare noi stessi”

In un momento estremamente complicato per la salute di tutto il mondo, l’esempio migliore per cercare di rispettare le norme consigliate dai governi non può che arrivare da coloro che hanno un seguito notevole sui propri social. A partire, ad esempio, dai calciatori, considerati in Italia nella maggior parte dei casi come dei modelli da emulare. In casa Inter molti di loro stanno difatti utilizzando i propri canali ufficiali per diffondere un esempio positivo, come fatto nelle ultime ore da Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez.

Per ultimo, in ordine cronologico, anche Antonio Candreva ha postato una foto con la moglie Allegra Luna lanciando un appello di responsabilità. Questo il suo post: “È un periodo difficile ed impegnativo per tutto il paese. L’unico modo per aiutare noi stessi, i medici e tutti gli infermieri che stanno dando anima e cuore per combattere questo virus è quello di stare in casa e seguire con attenzione le disposizioni governative. Stiamo a casa, state a casa…solo così torneremo presto a sorridere e ad ammirare arcobaleni”.