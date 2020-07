Social – La cessione di Hakimi fa insorgere i tifosi del Real Madrid: le reazioni sul web

Ormai è ufficiale: Achraf Hakimi è un giocatore dell’Inter, con la dirigenza nerazzurra che ha sborsato 40 milioni più bonus al Real Madrid per assicurarsi il laterale destro marocchino. I tifosi dei Blancos, però, sono insorti sui social per contestare la decisione delle Merengues; sotto il post su Twitter del Real Madrid, in cui viene comunicata la cessione di Hakimi, sono molte le contestazioni verso i Galacticos.

