Social – Compleanno in nerazzurro per Mentana: 65 anni da interista vero

Compleanno nerazzurro per Enrico Mentana. Il giornalista, da sempre vicino ai colori interisti, compie oggi 65 anni ed ha scelto di postare sul suo profilo Instagram un ricordo della giornata. Due palloncini, uno nero ed uno azzurro, con i numeri che indicano il suo personalissimo ’65’. Nella didascalia, una frase che non lascia spazio ai dubbi: “Nella stanza erano chiaramente visibili i segni di una festicciola di compleanno”.

Festa a tinte nerazzurre per Mentana che festeggia in compagnia i suoi 65 anni e sceglie di postarli via social, il tutto senza necessità di nascondere la propria fede calcistica. Questo il post pubblicato dal giornalista tifoso della Beneamata via Instagram.