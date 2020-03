Social – Coronavirus, l’Inter offre un kit ai propri dipendenti. La moglie di Scarpini: “La salute al primo posto”

L’Italia del pallone, e non solo, è nel caos a causa del coronavirus. Autorità e organi di competenza stanno cercando di trovare una soluzione per arrestare la diffusione del virus sul territorio italiano. E anche l’Inter si è mobilitata, dopo le forti parole del presidente Steven Zhang nei giorni scorsi, per garantire ai suoi dipendenti il massimo sostegno e prevenzione al virus.

Come testimoniato dalla moglie di Roberto Scarpini Paola Baglioni, attraverso un post sul proprio profilo Facebook, la società nerazzurra ha fornito a tutti i suoi dipendenti un kit per chiunque lavori da casa in questi giorni. “Orgogliosa di sapere che mio marito lavora per un’azienda che al primo posto mette la salute dei suoi dipendenti anche se lavorano da casa. Grazie Inter. Oltre al tifo…tanto rispetto” il messaggio del post.



